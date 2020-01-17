Идеальный пышный бисквит для тортов

Продукты:

5 яиц

1 ст сахара

1 ст муки

ванилин (по желанию)

Приготовление:

Включаем духовку на 170 градусов.

Яйца, не разделяя помещаем в чашу миксера, сразу засыпаем сахар, ванилин.

Взбиваем на максимальной мощности 5-10 мин. (может понадобиться больше времени, зависит от миксера, у меня 5 мин и на стационарном и на ручном).

Масса очень хорошо увеличивается в размерах, примерно в 3-4 раза , становится густой, тягучей и белой. Просеиваем муку и аккуратненько ложкой (лопаткой ) перемешиваем сверху вниз. Форму застелить низ бумагой, смазать всю (и низ, и бока маслом), припылить хорошо мукой. Выливаем тесто в форму, у меня чуть больше половины формы и обязательно сверху форму затягиваем фольгой (я фольгу смазала маслом изнутри) и ставим в разогретую духовку. больше рецептов тут

Печем 170 градусов 25-30 мин, затем убавляем 150 градусов 25-30 мин. В общей сложности 50-60 мин свободного времени, главное — в духовку не заглядывать. Фольга отходит (с маслом) легко. И вот пушистый, вкусный, мелкопористый, высотой 6 см, замечательно пропитывающийся, РОВНЫЙ БИСКВИТ готов! даем бисквиту отлежаться ночь или часов 6-8, и можно использовать для приготовления тортиков.

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